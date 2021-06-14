Лето возвращается: синоптики обещают до +28°С

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. По-летнему теплая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни, сообщили в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, во вторник 15 июня погодные условия в республике будет определять область повышенного атмосферного давления.

"Утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем – +22..+28°С", – сказали в Гидромете.

В среду 16 июня небольшие дожди пройдут в отдельных районах юго-востока Беларуси, днем температура составит от +20 до +27°С.

В четверг 17 июня осадков синоптики не обещают, ночью и утром ожидаются слабые туманы, а днем может потеплеть до +28°С.

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