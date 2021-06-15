Чемпион вкуса: протеиновое мороженое от Кобринского маслосырзавода представили на фестивале «Вытокi»

Источник материала: ОНТ

В Кобрине завершился трёхдневный фестиваль «Вытокi». Свои шаги к Олимпу смогли сделать молодые таланты, они пели, играли на инструментах, соревновались в спорте. А ещё помогали «раскручивать» национальный бренд, дегустировали продукцию местных производителей.





Не заметить эти палатки было сложно. С самого начала работы выставки здесь было многолюдно. Мастер-класс от шеф-повара из нескольких сортов сыра местного производителя. 20 лет маслодельно-сыродельный завод славится этим продуктом, на прилавках он нарасхват. А на фестивале ещё и новинки, как тут не продегустировать.

Элитный сыр девятимесячной выдержки, сыр с пожитником, известный многим сыр с большими дырками – маасдам. Предприятие производит порядка 40-ка его видов. Продукцию знают не только в Беларуси, но и далеко за рубежом. Заводу уже более 80 лет, но он не перестаёт осваивать новые лакомства. Сегодня гостей угощают эксклюзивом – протеиновым мороженым.

Такое мороженое безопасно даже для людей с сахарным диабетом. Пока в линейке шоколадный и малиновый вкусы. В продажу оно поступит уже совсем скоро. Продукт уже получил звание «Чемпион вкуса» на международной выставке «Белагро», а также правительственную премию Беларуси.

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