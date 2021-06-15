В Петербурге скейтер попытался проехать под лошадью. В итоге он оказался в больнице

Источник материала: ОНТ

13 июня в Санкт-Петербурге (Россия) скейтер предпринял попытку совершить необычный трюк, проехав под лошадью. В итоге молодой человек получил травму и оказался в больнице. Видео инцидента было опубликовано «Фонтанкой».

На кадрах скейтер, увидев стоявшую поперек тротуара лошадь, пытается проехать под ней. Испуганное животное несколько раз лягнуло парня.

По сведениям Life, у пострадавшего экстремала была диагностирована черепно-мозговая травма.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram