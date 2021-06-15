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В Петербурге скейтер попытался проехать под лошадью. В итоге он оказался в больнице
Источник материала: ОНТ
13 июня в Санкт-Петербурге (Россия) скейтер предпринял попытку совершить необычный трюк, проехав под лошадью. В итоге молодой человек получил травму и оказался в больнице. Видео инцидента
На кадрах скейтер, увидев стоявшую поперек тротуара лошадь, пытается проехать под ней. Испуганное животное несколько раз лягнуло парня.
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Фото: Pixabay
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13 июня в Санкт-Петербурге (Россия) скейтер предпринял попытку совершить необычный трюк, проехав под лошадью. В итоге молодой человек получил травму и оказался в...
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