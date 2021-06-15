Протасевич – о жизни белорусов в Литве и Польше: у многих нет работы, люди быстро разочаровываются

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич обратил внимание на непростое положение белорусов в Литве и Польше. По его словам, многие долго и безрезультатно ищут работу – даже родители Романа, военные без других специальностей, до момента его задержания работали в аналоге местного «Зеленстроя». Об этом Протасевич рассказал во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам.

Роман Протасевич: «Знаю, что у многих нет работы, они ее там достаточно долго пытаются найти. В той же Литве для того, чтобы работать, нужно знание литовского языка. Честно скажу, я его так и не выучил, даже несмотря на то, что я жил с октября в Вильнюсе. Там множество своих преград. Опять же, там небольшой рынок труда, и оттуда молодежь литовская массово уезжает – в Германию, в Англию, во Францию и так далее. Ситуация там на самом деле не очень. Да, в Польше зачастую, может быть, получше. Но я могу просто привести в пример своих родителей. Отец и мать у меня военнослужащие по сути были. Естественно, у них не было там никаких других специальностей. До момента моего задержания они работали в аналоге местного "Зеленстроя" во Вроцлаве. При том, что отец у меня военный, пенсионер. Естественно, если человек специалист супервысокого класса, то работу найти можно в любой стране. Но абсолютно многие приезжают, не зная ни языка, ничего. И они очень быстро разочаровываются в этом. А сверху звучат вот эти страшилки: "Если ты вернешься, тебя там точно посадят"».

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