Откровения Протасевича. Был ли перехват самолета? И в чём обвиняют Сапегу? Подробности брифинга МИД Беларуси

Источник материала: ОНТ

Честно, искренне и очень неожиданно. Брифинг Министерства иностранных дел сегодня не предвещал никаких сенсаций, хотя и интриговал. Обещали подробности рейса Афины – Вильнюс с комментариями авиационных служб страны. Но среди спикеров появился очень знакомый всем персонаж. Роман Протасевич сегодня пообщался с прессой и рассказал интересные подробности.





Когда в пресс-центре появился Роман Протасевич, пресса оказалась в замешательстве. Сам, здоров, улыбается, готов общаться. И первый вопрос, что называется, из интернета. Как здоровье? Правда ли, что вас пытали и применяли физическую силу?

Стоит сказать, что утром в телеграм-каналах был вброшен ещё один фейк – якобы к нему, к Протасевичу, в СИЗО приезжал лично Президент и тоже не обошлось без насилия. Вопрос из зала рождает улыбки прямо в зале. И сам Протасевич на него отвечает смеясь.

Такая искренность – приговор анонимным телеграм-каналам с вердиктом «не верьте тому, что сочиняют за рубежом». А вот о том, что Польша и Литва очень хотят перевернуть Беларусь, Протасевич рассказывает подробно.

Действия польских властей вполне укладываются в пояснения главы Следственного комитета. Речь о шумихе вокруг активисток Бернацкой, Тишковской и Панишевой. Якобы их силой выпроводили в Польшу. Одна из них даже «просилась помолиться, так как думала, что везут в лес расстреливать». Но – это уже за гранью. Они выезжали сами, по своему желанию. И вот как это было.

Коснулись на брифинге и действий Литвы. В частности, пограничников с сопредельной стороны. Из Вильнюса доносятся обвинения в адрес Минска, но там будет полезно изучить видео с границы.

И всё-таки главным ньюсмейкером в этом зале был Протасевич. Да, он не общался ни с кем из ЛНР, сотрудничает только со Следственным комитетом. Да, он не стал сторонником Президента, но уважает того как сильную личность. И со следствием сотрудничает – на это есть свои причины, личные.

Судьбу подруги Протасевича, Софьи Сапеги, прояснил глава Следственного комитета. Задержана, есть вопросы.

А чтобы ещё больше разрядить атмосферу и успокоить тех, кто будет сомневаться в его здоровье, Протасевич задал коллегам-журналистам политическую загадку. Казалось, ответ очевиден.

Гражданка Австрии Моника Унгер действительно собиралась устроить в стране военный переворот, провозгласила себя президентом, а её соратники – группа насчитывала несколько тысяч человек – рассчитывали на силовой сценарий свержения власти. С таким в Европе церемонится не стали – и сейчас Унгер в тюрьме. Загадка от Протасевича про «двойные стандарты», поэтому и апеллировать в зале никто не стал. Тот, кто хотел, задавал вопросы. Кто не хотел… Журналист BBC покинул зал уже спустя 10 минут после начала. А в своём твиттере пояснит: «Мы только что вышли. Не хотим принимать участие, когда он явно находится там под принуждением».

Странное заявление особенно на фоне Протасевича, держащегося свободно и без наручников. Такое поведение репортёра BBC иронично прокомментировала и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова:

Кстати, ответы на вопросы Запада по поводу авиарейса Афины – Вильнюс сегодня на брифинге порекомендовали искать у себя.

Что касается, рейса Афины – Вильнюс, то сегодня обнародованы и переговоры руководителя полётов с Вильнюсом. На той стороне информацию получили в полном объёме.

Артём Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «28 мая мы выступили в Совете ИКАО, где подробно довели все обстоятельства случившегося и повторно пригласили всех заинтересованных принять участие в международном расследовании. Только 4 июня генеральный секретарь ИКАО уведомил о создании комиссии. Удивительно, но до нас не довели ни состав комиссии, ни ее компетенции. О визите членов комиссии в Беларусь в настоящее время речь не идет. Нас просто попросили выслать информацию».

Такие шаги, отметили в Департаменте, подтверждение – что по-настоящему расследованием авиаинцидента никто из международных структур заниматься не собирается. А пассажир рейса Роман Протасевич и после брифинга не отказался от общения с журналистами. И поделился впечатлениями.

Были и другие вопросы, про оппозицию, Тихановскую, Карач и лагерь беженцев. Всё подробно и очень детально.





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