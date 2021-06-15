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Протасевич – о Шинкевиче, Путило, внутренних разборках, угрозах и жалобах бывших сотрудников

15.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протасевич – о Шинкевиче, Путило, внутренних разборках, угрозах и жалобах бывших сотрудников

Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам рассказал о внутренних разборках в редакции экстремистского Telegram-канала NEXTA, угрозах бывшим сотрудникам проекта и жалобах в контролирующие органы Польши из-за невыплаченных зарплат.

Роман Протасевич: «Про Кристиана [Шинкевича], я бы, наверное, отдельно хотел сказать. Дело в том, что этот человек, бывший сотрудник [NEXTA], сбежал из проекта. Я точно не знаю всех обстоятельств. Но, во-первых, он еще до этого, когда был там, писал о поступающих угрозах, писал о том, что там начались какие-то разборки. Как вы думаете, если человек сбегает в Латинскую Америку из Польши, насколько серьезными могут быть подозрения, что с ним что-то может случиться? Точно также думаю, что, как бы это смешно ни звучало, для Кристиана самое безопасное место сейчас здесь, в Беларуси. Потому что я практически уверен, что ему ничего не угрожает ни в плане уголовной ответственности, ни в плане каких-то серьезных процессуальных действий. Потому что, насколько я знаю, он даже не был журналистом. Но эти угрозы поступают. Иногда, я лично знаю примеры, когда Степан [Путило] угрожал даже своим знакомым. Мол, не вернешь майку или будешь на меня дальше "вякать", мои ребята встретят тебя в твоем Вильнюсе в переулке. Я могу назвать имена, но не думаю, что в данной ситуации это уместно. Одна из бывших сотрудниц все того же NEXTA подала жалобу в один из контролирующих органов [Польши] за то, что ей три месяца не выплачивали зарплату. Дело завертелось, потому что зарплата наличными, никаких ведомостей, никакой регистрации. Но как вы думаете, был ли ход у этого дела?»


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Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам рассказал о внутренних разборках в редакции...
 
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