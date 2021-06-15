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Саммит НАТО в Брюсселе: главные темы – нарастающее сотрудничество России с Беларусью и Китаем

15.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Саммит НАТО в Брюсселе: главные темы – нарастающее сотрудничество России с Беларусью и Китаем

В Брюсселе сегодня открылся саммит НАТО, который стал самым коротким за всю историю его проведений – всего одна рабочая сессия. При этом вопросы, которые выносятся на обсуждение, в штаб квартире альянса считают важнейшими для развития этого военно-политического блока – определение главных угроз и стратегия развития на ближайшие годы. В столицу Бельгии съехались лидеры стран альянса, включая президента США Джо Байдена, который продолжает свое европейское турне. 


Главная знаменитость Бельгии, «Писающий мальчик», два дня будет красоваться перед публикой вот в такой одежде – на кепке, майке и маленьком флажке эмблемы НАТО. Таким жестом столичная мэрия поприветствовала участников саммита. 

В отличие от столичных чиновников горожане вряд ли в восторге от происходящего. Меры безопасности, которые развернуты вокруг слета представителей стран альянса, буквально парализовали многие части бельгийской столицы. На улицах сотни полицейских, перекрытые дороги и целые кварталы. 

Несмотря на это в некоторых частях города вспыхивают акции протеста. Недалеко от посольства США протестующие требуют от американских властей закрыть тюрьму Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме и печально известную скандалами с пытками и нарушениями прав человека. 

На другом митинге плакаты с напоминаниями о горячих конфликтах, которые развязывают страны НАТО, и предостережения о подходах по экспорту демократии ключевого члена альянса – США.

Президент Франции Эммануэль Макрон активно продвигал идею создания собственной европейской армии, в том числе и из-за того, что на многие военно-политические проблемы расходились взгляды ЕС и США. Масла в огонь периодически подливал и Дональд Трамп. Экс-президент США прямо обвинял коллег, что далеко не все тратят на военные расходы обещанные 2% ВВП, а больше всех в общий бюджет, естественно, вносит Америка. 

Вернуть доверие союзников и сплотиться перед новыми вызовами – с таким посылом в Брюссель прибыл новый глава Белого дома Джо Байден.

Джо Байден, президент США: «Я хочу, чтобы Европа знала, что Соединенные Штаты рядом, и мы рады что еще в 2014 году на саммите в Уэльсе было принято решение увеличить расходы и мы движемся вверх. Я полагаю, что сейчас более 10 стран альянса уже достигли эти целей, а другие находятся в процессе. За последние пару лет выросло осознание того, что у нас есть новые вызовы, что у нас есть Россия, которая действует не так, как мы надеялись, и, конечно, Китай». 

Китай и Россия. Страны НАТО не скрывают, что считают две эти державы главными вызовами для своего блока. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто говорит, что обеспокоен растущей активностью не только в отношениях Москвы и Пекина, но и усилением взаимодействия России и Беларуси. На эти высказывания в Кремле уже отреагировали, обозначив свои данные – за последние годы количество полетов стратегической авиации США на западном направлении увеличилось в 14 раз, 18 раз американские корабли заходили в Балтийское море на дистанцию пуска крылатых ракет, прямо сейчас в странах Европы проходят самые крупные за последние тридцать лет учения НАТО, в которых задействовано больше 40 тысяч военных. То есть претензий к наращиванию военного присутствия на Востоке не меньше, чем у стран Запада. Возможно, именно поэтому генсек НАТО заговорил о диалоге. 

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «Мы встретились в поворотный момент нашего альянса и сегодня откроем новую главу в наших трансатлантических отношениях. Лидеры обсудят широкий круг вопросов, в том числе и Россию. Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне с окончания Холодной войны. Это связано с агрессивными действиями России. Я уверен, что мы подтвердим наш двойной подход к России в сочетании с диалогом».

Известно, что на закрытой встрече лидеры стран НАТО обсудят не только внутреннюю стратегию развития альянса до 2030 года, но и украинский конфликт, ситуацию вокруг Беларуси и, конечно, предстоящую встречу президентов США и России. Не секрет, что именно от ее результатов во многом будут зависеть отношения всего блока НАТО и с Россией, и с ее ближайшими союзниками. 

Перед отъездом в Женеву президент Соединенных Штатов проведет еще ряд переговоров и консультаций со своими коллегами. Завтра Брюссель будет принимать саммит ЕС – США. Вопросы отношений с восточными соседями приобретают по-настоящему глобальный характер. 

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В Брюсселе сегодня открылся саммит НАТО, который стал самым коротким за всю историю его проведений – всего одна рабочая сессия. При этом вопросы, которые выносятся...
 
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