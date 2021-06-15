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Саммит НАТО в Брюсселе: главные темы – нарастающее сотрудничество России с Беларусью и Китаем
Источник материала: ОНТ
В Брюсселе сегодня открылся саммит НАТО, который стал самым коротким за всю историю его проведений – всего одна рабочая сессия. При этом вопросы, которые выносятся на обсуждение, в штаб квартире альянса считают важнейшими для развития этого военно-политического блока – определение главных угроз и стратегия развития на ближайшие годы. В столицу Бельгии съехались лидеры стран альянса, включая президента США Джо Байдена, который продолжает свое европейское турне.
Главная знаменитость Бельгии, «Писающий мальчик», два дня будет красоваться перед публикой вот в такой одежде – на кепке, майке и маленьком флажке эмблемы НАТО. Таким жестом столичная мэрия поприветствовала участников саммита.
В отличие от столичных чиновников горожане вряд ли в восторге от происходящего. Меры безопасности, которые развернуты вокруг слета представителей стран альянса, буквально парализовали многие части бельгийской столицы. На улицах сотни полицейских, перекрытые дороги и целые кварталы.
Несмотря на это в некоторых частях города вспыхивают акции протеста. Недалеко от посольства США протестующие требуют от американских властей закрыть тюрьму Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме и печально известную скандалами с пытками и нарушениями прав человека.
На другом митинге плакаты с напоминаниями о горячих конфликтах, которые развязывают страны НАТО, и предостережения о подходах по экспорту демократии ключевого члена альянса – США.
Президент Франции Эммануэль Макрон активно продвигал идею создания собственной европейской армии, в том числе и из-за того, что на многие военно-политические проблемы расходились взгляды ЕС и США. Масла в огонь периодически подливал и Дональд Трамп. Экс-президент США прямо обвинял коллег, что далеко не все тратят на военные расходы обещанные 2% ВВП, а больше всех в общий бюджет, естественно, вносит Америка.
Вернуть доверие союзников и сплотиться перед новыми вызовами – с таким посылом в Брюссель прибыл новый глава Белого дома Джо Байден.
Китай и Россия. Страны НАТО не скрывают, что считают две эти державы главными вызовами для своего блока. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто говорит, что обеспокоен растущей активностью не только в отношениях Москвы и Пекина, но и усилением взаимодействия России и Беларуси. На эти высказывания в Кремле уже отреагировали, обозначив свои данные – за последние годы количество полетов стратегической авиации США на западном направлении увеличилось в 14 раз, 18 раз американские корабли заходили в Балтийское море на дистанцию пуска крылатых ракет, прямо сейчас в странах Европы проходят самые крупные за последние тридцать лет учения НАТО, в которых задействовано больше 40 тысяч военных. То есть претензий к наращиванию военного присутствия на Востоке не меньше, чем у стран Запада. Возможно, именно поэтому генсек НАТО заговорил о диалоге.
Известно, что на закрытой встрече лидеры стран НАТО обсудят не только внутреннюю стратегию развития альянса до 2030 года, но и украинский конфликт, ситуацию вокруг Беларуси и, конечно, предстоящую встречу президентов США и России. Не секрет, что именно от ее результатов во многом будут зависеть отношения всего блока НАТО и с Россией, и с ее ближайшими союзниками.
Перед отъездом в Женеву президент Соединенных Штатов проведет еще ряд переговоров и консультаций со своими коллегами. Завтра Брюссель будет принимать саммит ЕС – США. Вопросы отношений с восточными соседями приобретают по-настоящему глобальный характер.
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В Брюсселе сегодня открылся саммит НАТО, который стал самым коротким за всю историю его проведений – всего одна рабочая сессия. При этом вопросы, которые выносятся...
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