10-летний школьник установил новый мировой рекорд в отжиманиях

Источник материала: ОНТ

10-летний мальчик из поселка Федоровский в Сургутском районе Югры (Россия) 14 июня побил мировой рекорд в отжиманиях от пола. Об этом информируют «Известия».

За один подход, который длился несколько часов, школьник отжался 5713 раз. Это достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Уточняется, что мальчиком был установлен не только российский, но также и мировой рекорд.

Фото: скриншот видео iz.ru

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