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Протасевич – о Карач: ездит по миру, пытается выторговать у диаспор себе какие-то деньги
Источник материала: ОНТ
Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам высказался об Ольге Карач, которая, по его словам, заинтересована исключительно в финансировании и пытается «выторговать» деньги у белорусских диаспор.
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Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам высказался об Ольге Карач, которая, по его словам, заинтересована...
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