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Протасевич – о Карач: ездит по миру, пытается выторговать у диаспор себе какие-то деньги

15.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протасевич – о Карач: ездит по миру, пытается выторговать у диаспор себе какие-то деньги

Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам высказался об Ольге Карач, которая, по его словам, заинтересована исключительно в финансировании и пытается «выторговать» деньги у белорусских диаспор.

Роман Протасевич: «Знаете, это тот человек, который в принципе никогда не скрывал, что все, что его интересует, это финансирование. По этой же причине она так много пыталась выступать против штаба Тихановской, чуть ли не каждую неделю проводить импичменты. Она лично, правда, под фейковыми аккаунтами, бегала по чатам и рассказывала небылицы про своих оппонентов. Поэтому то, что она делает сейчас, она ездит по миру, по диаспорам, пытается встречаться с диаспорами и выторговывать у них себе какие-то деньги. Это, мне кажется, наиболее ярко говорит о том, что вообще сейчас происходит. Это просто в продолжение темы о вот этой внутривидовой борьбе».


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Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам высказался об Ольге Карач, которая, по его словам, заинтересована...
 
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