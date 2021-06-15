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«Поезд Победы»: в Оршу прибыл международный состав-музей Великой Отечественной войны

15.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Поезд Победы»: в Оршу прибыл международный состав-музей Великой Отечественной войны

«Победная станция» – Орша! Уникальный международный состав прибыл в регионы. Путешествие «Поезд Победы» начинает с Витебской области. И первая остановка – на одном из крупнейших железнодорожных узлов, который играл огромное значение в Великой Отечественной войне. Оршу бомбили уже на второй день сражений, а на железной дороге здесь успешно в течение нескольких месяцев действовал отряд подпольщиков.


Под стук колёс Орша засыпает и просыпается – здесь один из крупнейших железнодорожных узлов страны. Но впервые по рельсам сюда приехал музей. На первом пути первой платформы – остановка «Поезда Победы». Состав особый, каждый вагон – это эпизод Великой Отечественной. Не просто экспозиция, а полное погружение в военные годы. 

Поезд на стоянке проведёт два дня, но внутри ощущение, что состав уже в пути. За окном сменяется картинка. И переход между экспозициями через тамбур, под стук колёс. Некоторые сцены настолько натуралистичны, что ввели возрастное ограничение – только с 12 лет. 

В Витебскую область «Поезд Победы» прибыл из Минска. Начали региональное путешествие с Орши. Во время Великой Отечественной железная дорога стала оплотом сопротивления. Руководил подпольем Константин Заслонов – герой Советского Союза, под его руководством выводились из строя вражеские составы, задерживая продвижение на Восток. К могиле героя сегодня легли цветы. Он покоится прямо у вокзала, здесь же остановился и «Поезд Победы». 

Юлия Комарова, директор «Музейного комплекса историй и культуры Оршанщины»: «Он набрал свою команду, своих верных и преданных людей, и под носом у фашистов проводил здесь масштабную диверсионную деятельность. Но когда был раскрыт, конечно, пришлось уйти в партизаны, и еще несколько месяцев он возглавлял легендарную бригаду, комбрига "Дяди Кости". 

Почётными гостями экспозиции стали ветераны. Конечно в девяти залах-вагонах только часть большого трагического рассказа. А у каждого в воспоминаниях своя история, не менее важная. 

Путешествие по стране «Поезд Победы» завершит 28 июня в Могилеве, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Такая передвижная выставка – белорусско-российский проект. Сообща народы остановили оккупацию, и нет семей, которых бы не затронули события Великой Отечественной.  

Сообщение «"Поезд Победы" отправляется» прозвучит на этом вокзале завтра вечером. Следующая остановка – Витебск. Но до отправления сотни горожан успеют не только услышать, но и увидеть всё о войне и победе.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Победная станция» – Орша! Уникальный международный состав прибыл в регионы. Путешествие «Поезд Победы» начинает с Витебской области. И первая остановка – на...
 
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