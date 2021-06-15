Протасевич: тема Беларуси наиболее выгодна Литве и Польше, они зарабатывают на этом свои очки

Источник материала: ОНТ

Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам прокомментировал тот факт, что многие европейские политики начали зарабатывать себе очки, высказываясь о его задержании.

Роман Протасевич: «Я уже говорил ранее, вокруг Беларуси, естественно, продолжается негласная политическая война с представителями Польши и Литвы особенно. Естественно, все они наперегонки пытаются использовать любой повод. Потому что, опять же, поддержка Беларуси для них – это мощный стимул для развития внешней политики. Посмотрите на ту же Литву. Это маленькая страна. Да, она красивая. Но она бедная, она откровенно бедная. Я же пожил в Польше, в Варшаве, потом я переехал в Вильнюс. Это откровенно бедная страна. Но сейчас она позволяет себе заявления по разрыву отношений с Китаем, в адрес России начинаются претензии и так далее. Это яркое подтверждение того, что тема Беларуси наиболее выгодна той же Литве и Польше, которые зарабатывают на этом свои очки. Конечно, как зарабатывают отдельные политические силы, я знать не могу, какие они заявления делают. К сожалению, я информационно отрезан от внешнего мира. Но из того, что вижу, пусть это будет на их совести, не мне их судить».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram