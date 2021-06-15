Протасевич: «С той стороны очень грязно!» Полная версия разговора с журналистами после брифинга МИД

Источник материала: ОНТ

После брифинга, воспользовавшись, по сути, уникальной возможностью, журналисты засыпали вопросами Романа Протасевича. И ему действительно было что рассказать прессе. Что называется, пусть все услышат из первых уст. Ведь до сих пор очень многие пытались исказить едва ли не каждую сказанную им фразу. Поэтому мы покажем этот разговор без купюр. Качеством картинки пожертвуем ради содержания. Смотрите, слушайте и делайте выводы.





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