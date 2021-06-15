ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протасевич: «С той стороны очень грязно!» Полная версия разговора с журналистами после брифинга МИД

15.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Протасевич: «С той стороны очень грязно!» Полная версия разговора с журналистами после брифинга МИД

После брифинга, воспользовавшись, по сути, уникальной возможностью, журналисты засыпали вопросами Романа Протасевича. И ему действительно было что рассказать прессе. Что называется, пусть все услышат из первых уст. Ведь до сих пор очень многие пытались исказить едва ли не каждую сказанную им фразу. Поэтому мы покажем этот разговор без купюр. Качеством картинки пожертвуем ради содержания. Смотрите, слушайте и делайте выводы.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После брифинга, воспользовавшись, по сути, уникальной возможностью, журналисты засыпали вопросами Романа Протасевича. И ему действительно было что рассказать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: пачалося будаўніцтва менскага мэтрапалітэну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by