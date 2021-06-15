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Протасевич ответил на вопрос о Джули Фишер

15.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протасевич ответил на вопрос о Джули Фишер

Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД ответил на вопрос об американском дипломате Джули Фишер.

Роман Протасевич: «Знаете, я ее лично видел два раза. Первый раз, когда снимал ее встречу с Тихановской на кладбище, где похоронены повстанцы Калиновского. Второй раз я 1,5 часа прождал ее под дверью, чтобы снять трехминутный ролик – короткий комментарий для Telegram-канала, который возглавлял, "Беларусь головного мозга". В принципе, можете открыть этот Telegram-канал и найти это видео с Джули Фишер. Общение наше длилось три или четыре минуты, при этом я еще 1,5 часа под дверью стоял. Никаких других контактов с Джули Фишер у меня никогда не было».

На слова журналиста, что Фишер говорила о Протасевиче как о близком друге, Роман ответил, что комментировать чужие слова он не может.

Роман Протасевич: «Тут уже не ко мне надо за комментариями обращаться. Подчеркиваю, что я лично с ней общался три или четыре минуты. Все наше общение снято на видео и выложено в Telegram-канале. Поэтому, что она говорит, это уже не мне комментировать».


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Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД ответил на вопрос об американском дипломате Джули Фишер. Роман Протасевич: «Знаете, я ее лично...
 
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