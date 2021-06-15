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Протасевич ответил на вопрос о Джули Фишер
Источник материала: ОНТ
Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД ответил на вопрос об американском дипломате Джули Фишер.
На слова журналиста, что Фишер говорила о Протасевиче как о близком друге, Роман ответил, что комментировать чужие слова он не может.
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Роман Протасевич во время общения с журналистами после брифинга МИД ответил на вопрос об американском дипломате Джули Фишер. Роман Протасевич: «Знаете, я ее лично...
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