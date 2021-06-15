Лукашенко: Кто гарантирует, что мы не будем воевать?

Источник материала: ОНТ

Разработка и производство высокоточного оружия и авиационной техники сегодня были в центре внимания Президента. В Витебской области Александр Лукашенко посетил предприятия военно-промышленного комплекса. Знаменитое «порох надо держать сухим», по словам Главы государства, не теряет актуальности. Взрывоопасная ситуация в мире и в европейском регионе, в частности, требует укрепления обороноспособности страны. И один из её важнейших элементов – наличие собственного оружейного производства, в том числе боеприпасов, с максимальной локализацией. Логика понятна – в случае внешней угрозы государство не должно зависеть от внешних поставщиков. Задачу Президент поставил ещё несколько лет назад. И сегодня проинспектировал её выполнение.

Лучшая война та, которой удалось избежать. Эта формула из древнекитайского трактата «Искусство войны» актуальна и сегодня, когда количество конфликтов в разных точках земного шара только увеличивается. Впрочем, чтобы их избежать, надо быть к ним готовыми. И потенциальные враги должны знать силу и мощь страны. Безопасность и защита суверенитета – на чем она держится и как обеспечивается – этому сегодня была посвящена рабочая поездка Александра Лукашенко в Оршанский район.

Президент посетил научно-производственный кластер «Устье» – это одно из самых закрытых подразделений нашего военпрома. Здесь разрабатывают, создают и испытывают продукцию военного назначения. От пороха – идет оценка его качества – до ракет. И сегодня здесь выпускают то, о чем лет 10 назад разве что мечтали. Глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус обращает внимание на новые направления в деятельности.

И первая остановка – участок, где производят собственные патроны. На первый взгляд, мелочь, но в случае конфликта никто не станет их продавать. Можно иметь сильную боеспособную армию и лучшее вооружение, но если к нему нет патронов – пользы не будет. Поэтому Александр Лукашенко несколько лет назад ориентировал оружейников на локализацию.

Все получилось. Сегодня мощности рассчитаны на 20 миллионов патронов разных калибров.

В цеху, где занимаются ракетами, речь также о локализации. Свои должны быть и оболочка, и начинка – компоненты систем управления и наведения. Но, пожалуй, дольше всего Президент задержался у стрелкового оружия. Для Беларуси это относительно новое направление, но и здесь есть что показать. Например, автомат «Вепрь КМ» – аналог знаменитого Калашникова. Стреляет не только патронами 7,62. Есть вариации и под натовский калибр – в зависимости от стран, куда модель продают. Еще одна гордость оружейников – автомат «VSK-100». Кучность и точность улучшили вдвое, если сравнивать с прародителем. И по сути это трансформер. Специальные навесы – оптика, супрессор и так далее – могут превратить его в легкий пулемет, в штурмовую или снайперскую винтовку. Изделие успешно прошло внутренние и войсковые испытания.

Точность и кучность стрельбы – важнейшие характеристики оружия. Но не стоит забывать и про надежность. И здесь тоже всё в порядке.

Говоря о странах, которые проявляют интерес к нашему оружию, глава военпрома переходит на шепот – эта информация не для посторонних. Но интерес большой – и это не секрет. Такая работа по разработке и внедрению окупается. Также Александру Лукашенко показали и полностью белорусскую снайперскую винтовку, пистолеты и прицелы. Последние не только для стрелкового оружия, но и танков и БМП. Один из них главнокомандующий хорошо знает.

Образец покрупнее – 9М114, или, по-другому, противотанковая управляемая ракета «Штурм». После апгрейда ей ни по чем любые радиопомехи. На расстоянии до 5 километров попадет в цель. И на земле, и не только по танкам.

Динамичный бронеавтомобиль «Асилак» тоже поддерживает тренд на универсальность: превращается, например, в автомобиль эвакуации раненых. Или на шасси можно поставить реактивную систему залпового огня – залп из 80 стволов накроет огненным дождем несколько гектаров. Здесь же представлен и роботизированный огневой комплекс «Берсерк» – управляется дистанционно. Предназначен для поражения беспилотников и легкобронированных машин. После ознакомления с таким современным арсеналом, представляющим белорусскую боевую мощь, Александр Лукашенко отметил: сегодня «отстрелялись на отлично». Надо продолжать технологичное наступление в таком же темпе.

Также сегодня Президент посетил Оршанский авиаремонтный завод, который намерен расширить горизонты за счет нового цеха. Стоимость проекта 35 миллионов рублей – после запуска эффективность модернизации тех же винтокрылых машин увеличится. Не нужно будет закупать многие запчасти – сделаем сами.

Впрочем, и сегодня у завода достаточно работы и заказов. Кроме того, Президенту показали новую взлетно-посадочную полосу, которую построили рядом – это актив минского аэропорта с прицелом на грузовую авиацию.

Актив ценный и перспективный, а потому Александр Лукашенко ориентирует руководителей завода, аэропорта и области на работу в связке, на умножение возможностей.

Кстати, исходя из перспектив развития Оршанского региона, на заводе готовы заняться и подготовкой кадров, создать учебный кластер. В ближайшее время будет спрос на специалистов в авиа- и приборостроении. И сегодня же во время поездки прозвучала ключевая мысль: пожалуй, никто не заинтересован в мире так, как военные и оружейники. Ведь они как никто знают, сколько стоит война и насколько смертоносно их оружие. Но для обеспечения мира надо укреплять обороноспособность.

Фото: БЕЛТА

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