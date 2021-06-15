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Протасевич – о Тихановской: окружение диктует ей заявления, просит зачитать на камеры без лишних вопросов

15.06.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протасевич – о Тихановской: окружение диктует ей заявления, просит зачитать на камеры без лишних вопросов

Роман Протасевич рассказал, что окружение Светланы Тихановской диктует ей заявления и просит без лишних вопросов зачитать их на камеры. Эти слова прозвучали 14 июня во время общения с журналистами после брифинга МИД по актуальным вопросам.

Роман Протасевич: «Знаете, я бы описал ее [Светлану Тихановскую] словосочетанием “святая невинность”. В отличие, естественно, от всего того круга людей, это профессиональные политики, это люди, которые живут этим, этим зарабатывают и так далее. Я могу сказать честно, что Светлана действительно очень сильно изменилась, она подросла во многих аспектах в плане речи, выступлений и так далее. Но опять же, даже если мы будем говорить про те же речи и вот эти многочисленные визиты, я снимал один из таких визитов. С большего это просто короткие визиты вежливости, которые длятся иногда несколько минут. А тиражируется это как какая-то серьезная встреча. Другой вопрос в том, что, конечно, люди, которые вокруг нее – это опытные политики. И, естественно, они задают во многом вектор, направление. Они ей диктуют заявления. Я могу привести простой пример: когда я снимал в Афинах, там был один из моментов, когда тот же Вечерко подошел к Светлане с текстом на экране мобильного телефона, показал телефон и сказал: “Зачитай сейчас перед камерой”. И она спросила: “Что, зачем?” “Зачитай!” Все. И потом это видео появилось».

Фото: скриншот трансляции брифинга МИД Беларуси

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Роман Протасевич рассказал, что окружение Светланы Тихановской диктует ей заявления и просит без лишних вопросов зачитать их на камеры. Эти слова прозвучали 14...
 
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