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Евро-2020. Испания и Швеция сыграли вничью, Словакия обыграла Польшу

15.06.2021 06:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сборные Испании и Швеции сыграли вничью 0:0 в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Евро-2020. Испания и Швеция сыграли вничью, Словакия обыграла Польшу

Игра в группе Е прошла вечером 15 июня в Севилье. Испанцы владели подавляющим преимуществом, не позволив шведам нанести в створ своих ворот ни одного удара, но не сумели реализовать ни одного из множества моментов, в чем немалая заслуга вратаря шведов Робина Ульсена.

Нулевая ничья в матче Испания — Швеция — первая на Евро-2020.

В другом матче группы Е сборная Словакии нанесла поражение команде Польши — 2:1. Матч состоялся в Санкт-Петербурге.

Счет был открыт на 18-й минуте. После удара Роберта Мака мяч попал в штангу, от нее отскочил в спину голкиперу поляков Войцеху Щенсны, а затем — в сетку. В протоколе матча это взятие ворот значится как автогол. Кстати, это первый в истории чемпионатов Европы автогол, записанный на вратаря.

Сразу после перерыва, на 46-й минуте, поляки счет сравняли — отличился Кароль Линетты. Но на 62-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален с поля поляк Гжегож Крыховяк, и уже через семь минут Милан Шкриниар забил победный мяч.

Также сегодня был сыгран матч группы D Шотландия — Чехия — 0:2. Оба гола забил Патрик Шик. Причем второй мяч — ударом с центра поля.

 

 

Фото uefa.com

 

 

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Сборные Испании и Швеции сыграли вничью 0:0 в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
 
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