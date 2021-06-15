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За 3 млн евро: Армения откажется от слова «коньяк» в названиях своих напитков

15.06.2021 06:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За 3 млн евро: Армения откажется от слова «коньяк» в названиях своих напитков
Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом, в рамках которого она получит финансовую помощь в обмен на отказ от использования слова «коньяк» в названии производящихся в стране напитков.

В рамках соглашения ЕС выплатит Армении три миллиона евро. Эти средства пойдут на разработку нового бренда, его популяризации и поддержки конкурентоспособности на внешних рынках.

Выпускать напитки под названием «коньяк» армянские производители должны прекратить с 2032 года. После этого им будет дано еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы.

Коньяк — это особая разновидность бренди, которая производится по специальной технологии из определенных сортов винограда во французском регионе Новая Аквитания. Это название и технология производства регулируются законодательными актами Франции и ЕС.

В СССР словом «коньяк» называли любой бренди, эта практика сохранилась и в странах, образовавшихся после его распада.

Армения договорилась с ЕС об отказе от использования слов «коньяк» и «шампанское» в названии еще в ноябре 2017 года. Этот пункт был включен в соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
 
 
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Армения откажется от слова «коньяк» в названиях производимых в стране напитков. За это она получит три миллиона евро от ЕС
 
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