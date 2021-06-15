Источник материала: UDF



Фото: Yves Herman / REUTERS

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так НАТО перестанет считать Россию конструктивным партнером В новой стратегической концепции НАТО Россия перестанет определяться как «конструктивный партнер».

В новой стратегической концепции НАТО Россия перестанет определяться как «конструктивный партнер». Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Прошлая редакция документа была принята в 2010 году. С тех пор Россия перестала соответствовать этому определению, а о Китае в текущей стратегии вообще мало что говорится, пояснил он.Новый документ будет подготовлен для принятия на саммите в 2022 году. На предстоящей встрече альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, союзники согласятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО.Ранее в Белом доме рассказали, что пересмотр концепции НАТО призван определять подход Североатлантического альянса к меняющейся стратегической среде. Это включает в себя «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью Китайская Народная Республика».13 июня стало известно, что страны НАТО планируют отказаться от развертывания ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сообщило издание Defense News со ссылкой на американского и европейского чиновников. Данное заявление содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.