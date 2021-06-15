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Погода на вторник: дожди, грозы и жара
Источник материала: Навiны
Во вторник, 15 июня, погодой будет руководить неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах слабый туман.
Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
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Во вторник, 15 июня, погодой будет руководить неустойчивая воздушная масса.
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