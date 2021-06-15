Президент Литвы: США хорошо осведомлены о стремлении России встроить Беларусь в свою военную архитектуру

Лидеры стран Балтии во время саммита Североатлантического альянса (НАТО) 14 июня в Брюсселе обсудили с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом ситуацию в регионе, сообщает сайт президента Литвы.



Фото из микроблога Гитанаса Науседы

Во встрече с Байденом участвовали литовский президент Гитанас Науседа, его латвийский коллега Эгилс Левитс, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Отмечается, что американский президент «выразил твердую поддержку и решимость Соединенных Штатов внести свой вклад в надежность системы сдерживания и обороны в контексте возрастающей геополитической напряженности на восточном фланге НАТО».

«Встреча была действительно важной для стран Балтии, — заявил по ее итогам Науседа. — США осознают угрозы, с которыми сталкиваются балтийские государства, и хорошо осведомлены о все более агрессивной позиции России и ее стремлении встроить Беларусь в российскую военную архитектуру».

«Мы услышали заверения, что США считают наш регион стратегически важным для Североатлантического альянса, где необходимо упрочить систему сдерживания и обороны. Я уверен, что президент Джо Байден на предстоящей встрече с президентом Путиным направит четкий сигнал о единстве и готовности НАТО в ответ на агрессивные и недружественные действия России», — сказал глава литовского государства.

Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время закрытой встречи с прессой 13 июня заявил, что Байден намерен на полях саммита НАТО обсудить с лидерами стран Балтии в том числе «недавнее воздушное пиратство в Беларуси».