На Евро-2020 завершается первый тур

Сегодня на чемпионате Европы по футболу двумя матчами завершится первый тур — в борьбу за титул лучшей команды Старого света вступят команды из группы F.



Фото носит иллюстративный характер

Ключевым поединком не только в этом квартете, но и всего первого тура, специалисты называют битву на «Альянц-Арене» в Мюнхене, где условные хозяева (Франция) примут гостей (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по минскому времени.

А начнется сегодняшний игровой день в 19:00 на «Пушкаш-Арене» в Будапеште, где Венгрия постарается дать бой Португалии.