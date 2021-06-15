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На Евро-2020 завершается первый тур

15.06.2021 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня на чемпионате Европы по футболу двумя матчами завершится первый тур — в борьбу за титул лучшей команды Старого света вступят команды из группы F.

На Евро-2020 завершается первый тур
Фото носит иллюстративный характер

Ключевым поединком не только в этом квартете, но и всего первого тура, специалисты называют битву на «Альянц-Арене» в Мюнхене, где условные хозяева (Франция) примут гостей (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по минскому времени.

А начнется сегодняшний игровой день в 19:00 на «Пушкаш-Арене» в Будапеште, где Венгрия постарается дать бой Португалии.

 

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Сегодня на чемпионате Европы по футболу двумя матчами завершится первый тур — в борьбу за титул лучшей команды Старого света вступят команды из группы F.
 
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