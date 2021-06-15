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Роналду на пресс-конференции убрал от себя бутылки с Coca-Cola - футболист против газированных напитков
Источник материала: Партизан
Заняв свое место, он отодвинул от себя бутылки с газированным напитком компании Coca-Cola, которая является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020, и оставил воду.
Фото: Кадр из видео
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду призвал пить воду, а не газированные напитки, убрав от себя бутылки с Coca-Cola перед интервью в понедельник, 14 июня. Соответствующее видео обнародовали пользователи Сети.
Так, футболист пришел на пресс-конференцию перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии, который состоится 15 июня в Будапеште.
"Пейте воду", - сказал серьезным тоном Роналду.
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Роналду на пресс-конференции убрал от себя бутылки с Coca-Cola - футболист против газированных напитков
Заняв свое место, он отодвинул от себя бутылки с газированным напитком компании Coca-Cola, которая является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020, и оставил воду.
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