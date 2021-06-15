ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роналду на пресс-конференции убрал от себя бутылки с Coca-Cola - футболист против газированных напитков

15.06.2021 08:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заняв свое место, он отодвинул от себя бутылки с газированным напитком компании Coca-Cola, которая является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020, и оставил воду.


Фото: Кадр из видео

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду призвал пить воду, а не газированные напитки, убрав от себя бутылки с Coca-Cola перед интервью в понедельник, 14 июня. Соответствующее видео обнародовали пользователи Сети.

Так, футболист пришел на пресс-конференцию перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии, который состоится 15 июня в Будапеште.


"Пейте воду", - сказал серьезным тоном Роналду.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заняв свое место, он отодвинул от себя бутылки с газированным напитком компании Coca-Cola, которая является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020, и оставил воду.
 
Новости дня
Новости разные
 
Холодное оружие - драгунскую шашку времен Российской империи изъяли у жителя Бобруйского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by