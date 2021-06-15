США вводят запрет на ввоз собак из ряда стран, включая Украину

Правительство США с 14 июля запретит ввозить на территорию государства собак из 113 стран мира, включая Украину, из-за угрозы бешенства. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщила пресс-служба федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).





пишет Телеграф. Отмечается, что такая мера предосторожности является временной, но она необходима для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения от повторного попадания вируса бешенства собак в Штаты,Телеграф.





По данным ЦКПЗ, 6% всех собак, ввозимых на территорию США, прибывают из стран с высоким риском заражения бешенством, среди которых, в частности, Россия, Беларусь, Украина, Китай, Саудовская Аравия, Кения, Вьетнам, Перу, Ливия, Турция, Бразилия и Индия и другие.





В ведомстве признают, что США искоренили вирус собачьего бешенства в 2007 году, однако опасаются, что ввоз даже одной инфицированной собаки может привести к передаче смертельного заболевания людям, а также домашним и диким животным.





Как сообщалось, в Каховке Херсонской области полицейский застрелил одну из двух напавших на детей собак бойцовской породы.