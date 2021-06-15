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Эдгарс Ринкевичс прокомментировал брифинг с участием Протасевича

15.06.2021 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский МИД в понедельник организовал брифинг, участником которого, как выяснилось в последний момент, стал задержанный оппозиционный блогер Роман Протасевич.

Его и россиянку Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту.

Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков, действий, нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни, пишет belnovosti.by

На брифинге МВД Роман Протасевич подчеркнул, что начал сотрудничать со следствием по своему собственному выбору.



Некоторые присутствующие на брифинге представители СМИ усомнились в правдивости ответов Романа. 
Более того, журналисты Би-би-си в знак протеста покинули брифинг, а после заявили, что Протасевича принудили посетить пресс-конференцию.

После брифинга министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал прошедшее мероприятие в Минске.

Ринкевичс сравнил брифинг с участием блогера с принудительными признаниями в сталинские времена.

Постановочная пресс-конференция в Минске с представителями репрессивного аппарата и журналистом Романом Протасевичем напоминает худшие примеры сталинского прошлого, – написал на своей странице в Twitter латвийский министр. – Принудительные признания и взятие заложников, которым не места в 21-м веке. Свободу Протасевичу.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский МИД в понедельник организовал брифинг, участником которого, как выяснилось в последний момент, стал задержанный оппозиционный блогер Роман...
 
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