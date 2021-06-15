Эдгарс Ринкевичс прокомментировал брифинг с участием Протасевича

Его и россиянку Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту.





пишет belnovosti.by Протасевича в Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков, действий, нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни,belnovosti.by





На брифинге МВД Роман Протасевич подчеркнул, что начал сотрудничать со следствием по своему собственному выбору.













Некоторые присутствующие на брифинге представители СМИ усомнились в правдивости ответов Романа.

Более того, журналисты Би-би-си в знак протеста покинули брифинг, а после заявили, что Протасевича принудили посетить пресс-конференцию.





После брифинга министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал прошедшее мероприятие в Минске





Ринкевичс сравнил брифинг с участием блогера с принудительными признаниями в сталинские времена.





Постановочная пресс-конференция в Минске с представителями репрессивного аппарата и журналистом Романом Протасевичем напоминает худшие примеры сталинского прошлого, – написал на своей странице в Twitter латвийский министр. – Принудительные признания и взятие заложников, которым не места в 21-м веке. Свободу Протасевичу.



