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Между Маврикием и Руандой: Беларусь в Индексе качества элит заняла 51 место

15.06.2021 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь попала в группу «качественных элит», заняв 51 место в списке из 151 страны.

Рейтинг качества элит 2021 (Elite Quality Index, EQx2021) подготовил университет Сент-Галлена (Швейцария), пишет Thinktanks.by

Расчет индекса проводился по 107 базовым признакам, на основании которых были  рассчитаны агрегированные показатели политической и экономической силы.

Исследователи также создали 12 субиндексов, в которых определялись сила и слабость государств по отдельным направлениям.

Так самыми успешными для Беларуси оказались субиндекс, показывающий степень использования природных ресурсов – 38 место, и  субиндекс «Регулирующий захват», включающий в себя такие понятия как права собственности, клановый капитализм, качество институтов. Проще говоря, индекс показывает, насколько государство действует в интересах крупного бизнеса. Здесь Беларусь заняла 39 место.

Самыми провальными для Беларуси оказались субиндекс, показывающий степень ограничений, налагаемых на свободу людей. По данному параметру страна оказалась на 130-й позиции.

В субиндексе «Доминирование фирмы», где измерялась степень власти, сосредоточенной в руках ведущих компаний страны и соотношение результатов этих компаний с ВВП, Беларусь получила 111 место.

В субиндексе «Получение дохода», где изучалась налоговая система, система безопасности и преступность, Беларусь заняла 102 строчку.

В итоге в Индексе качества элит Беларусь, набрав 51,3 балла заняла 51 место, расположившись между островом Маврикием и Руандой.

Страны в рейтинге оказались разделены на ряд подгрупп: «очень высококачественные элиты», «высококачественные элиты», «качественные элиты», «элиты среднего качества», «отстающие элиты».

Беларусь была включена в раздел «качественные элиты».

Соседствующие с Беларусью страны продемонстрировали свое «элитарное» разнообразие.

Литва в индексе заняла 24-е место, Польша – 35-е, Латвия – 38-е, Россия – 65-е, Украина – 76-е.

В первую тройку рейтинга вошли Сингапур, Швейцария и Великобритания.

В последней тройке оказались Йемен, Судан и Ливия.




В исследовании отмечается, что элиты – это эмпирическая необходимость, доминирующая над политической экономией. Именно элиты обеспечивают необходимую координационную способность ресурсов: знаний, людей и финансов. Элиты высокого качества возвращают обществу больше, чем забирают у него, а низкокачественные – наоборот.
 
 
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