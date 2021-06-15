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«Мы это можем легко доказать». В Украине обвинили Лукашенко во лжи
Источник материала: Навiны
Глава государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Андрей Ярмак в очередной раз заявил, что слова Александра Лукашенко об инциденте с лайнером Ryanair не соответствуют действительности.
Напомним, в ходе
«Никаких запросов нам не поступало, — подчеркнул Андрей Ярмак. — Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи — разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются».
Чиновник отметил в интервью «Бизнес цензор», что украинская сторона готова предоставить эту информацию в рамках расследования.
Ранее пресс-служба аэропорта имени Шопена (Варшава) также
Днем 23 мая
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Глава государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Андрей Ярмак в очередной раз заявил, что слова Александра ...
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