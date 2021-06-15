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«Мы это можем легко доказать». В Украине обвинили Лукашенко во лжи

15.06.2021 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Андрей Ярмак в очередной раз заявил, что слова Александра  Лукашенко об инциденте с лайнером Ryanair не соответствуют действительности.

«Мы это можем легко доказать». В Украине обвинили Лукашенко во лжи
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Напомним, в ходе выступления в Овальном зале Дома правительства 26 мая Александр Лукашенко высказался об инциденте с самолетом Ryanair. Кроме всего прочего он назвал нелогичными действия пилотов, которые после раздумий и созвонов все-таки решили сесть в Минске, ведь до Вильнюса оставалось всего 70 км. По его словам, белорусская сторона уже не ожидала, что самолет решит вернуться. «А теперь главный вопрос: почему никто не захотел принять самолет? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев, когда мы сообщили о взрывчатке. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?»

«Никаких запросов нам не поступало, — подчеркнул Андрей Ярмак. — Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи — разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются».

Чиновник отметил в интервью «Бизнес цензор», что украинская сторона готова предоставить эту информацию в рамках расследования.

Ранее пресс-служба аэропорта имени Шопена (Варшава) также опровергла заявление белорусского правителя.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

 

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Теги: Минск
 
 
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Глава государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Андрей Ярмак в очередной раз заявил, что слова Александра ...
 
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