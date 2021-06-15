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Байден: Для вступления в НАТО Украине надо победить коррупцию

15.06.2021 08:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден заявил, что Украине для вступления в НАТО необходимо искоренить коррупцию, а также начать реализацию реформ.

«Соответствие критериям — вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, отвечать другим требованиям, выполнить план действий», - сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе по окончании саммита НАТО.

По его словам, этот вопрос остается на будущее.

«А пока мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии сопротивляться физической агрессии России”, — сказал Байден.

 
 
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Президент США Джо Байден заявил, что Украине для вступления в НАТО необходимо искоренить коррупцию, а также начать реализацию реформ.
 
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