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Эксперты ООН подозревают Китай в изъятии органов у заключенных

15.06.2021 08:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Эксперты ООН сообщили, что получили "заслуживающую доверия" информацию о том, что в китайских тюрьмах у заключенных, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, изымают органы.

"Насильственное изъятие органов в Китае производится по отношению к представителям этнических, языковых или религиозных меньшинств, содержащихся в разных регионах, причем им зачастую не сообщают причин задержания или отсутствует ордер на арест", - говорится в заключении 12 экспертов, распространенном в понедельник, 14 июня.

Рабочая группа ООН по противодействию незаконным задержаниям, равно как и специальный представитель ООН считают эту информацию "вызывающей особое беспокойство". По данным экспертов ООН, наиболее популярными органами для изъятия являются сердце, почки, печень и роговица глаза, а применяется эта мера к членам запрещенного движения Фалуньгун, уйгурам, тибетцам, мусульманам и христианам, передает DW.

Член китайского представительства в Женеве обвинил экспертов ООН в клевете. Пекин "будет защищаться против этих обвинений и категорически их отвергает", пообещал он, заявив об отсутствии у экспертов "рудиментарных мыслительных способностей". По его словам, эксперты стали жертвами антикитайской дезинформации со стороны сепаратистов и движения Фалуньгун.

 
 
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Эксперты ООН сообщили, что получили "заслуживающую доверия" информацию о том, что в китайских тюрьмах у заключенных, принадлежащих к этническим и религиозным...
 
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