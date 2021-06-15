Танец живота довел до увольнения - в Узбекистане чиновники провели вечер в компании полуголых танцовщиц

Ранее сообщалось о том, что в соцсетях появилась видеозапись, на которой чиновники администрации Сырдарьинского района проводят время в ресторане в окружении полуголых танцовщиц.





Позднее ролик прокомментировала пресс-служба хокимията Сырдарьинской области. Как пояснили в ведомстве, запись была сделана в октябре 2020 года в ресторане «Евро Азия» примерно в 21:00. Это было нерабочее время, подчеркнули в хокимияте.





Позднее издание «Новости Сырдарьи» сообщило, что своих должностей лишились двое из участников видео. В понедельник, 14 июня, «по собственному желанию» уволились заместитель хокима Сырдарьинского района по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Нурали Мирзаев и начальник районного управления благоустройства Нозим Муратов. То есть увольнение произошло уже после реакции общественности и комментария местной администрации.





Как ранее сообщалось, в ролике присутствуют заместитель хокима района, бывший в тот момент помощником хокима района, начальник районного управления благоустройства, главный специалист инспекции по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды Сырдарьинского района, руководитель ГУП «Сувокова» и руководитель районного дорожно-эксплуатационного предприятия.





Чиновники пришли в ресторан в свободное от работы время, чтобы поужинать, как другие граждане, пояснила пресс-служба хокимията. В это время к ним в комнату вошли танцовщицы, работающие в ресторане.





В хокимияте заверили, что чиновникам не понравилось внезапное появление танцовщиц. Именно поэтому они давали им деньги. Как считает пресс-служба хокимията, на видео запечатлен момент, когда девушек просят покинуть комнату.





Тем не менее, в сообщении говорится, что к должностным лицам решено принять строгие меры, включая увольнение. Кроме того, с администрацией ресторана была проведена беседа. О том, как и кто именно был наказан в сообщении администрации не уточнялось.



