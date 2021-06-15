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Очереди на границе: более 1,2 тысячи фур ждут въезда в страны ЕС
15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Более 1,2 тысячи большегрузов ожидают въезда в страны Европейского союза из Беларуси, такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
На белорусско-литовском направлении самые длинные очереди. В "Видзах" и "Котловке" въезда ждут по 20 авто, в "Каменном логе" - 150 фур, в "Бенякони" - 260 машин, а "Привалке" - 270.
Немного получше ситуация у польских пунктов пропуска: въезд ожидают более 310 фур. В "Брузгах" - 170 большегрузов, в "Берестовице" - 80 машин, в "Козловичах" - 60.
На въезд в Латвию стоят более 200 машин: около 70 в "Григоровщине" и 130 в "Урбанах".
На границе с Украиной все спокойно – нет ни одной фуры.
На белорусско-литовской границе
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Самые протяженные очереди наблюдаются в литовских пунктах пропуска – более 720 большегрузов, а вот на въезд в Украину нет ни одного грузовика.
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