Очереди на границе: более 1,2 тысячи фур ждут въезда в страны ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Более 1,2 тысячи большегрузов ожидают въезда в страны Европейского союза из Беларуси, такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

На белорусско-литовском направлении самые длинные очереди. В "Видзах" и "Котловке" въезда ждут по 20 авто, в "Каменном логе" - 150 фур, в "Бенякони" - 260 машин, а "Привалке" - 270.

Немного получше ситуация у польских пунктов пропуска: въезд ожидают более 310 фур. В "Брузгах" - 170 большегрузов, в "Берестовице" - 80 машин, в "Козловичах" - 60.

На въезд в Латвию стоят более 200 машин: около 70 в "Григоровщине" и 130 в "Урбанах".

На границе с Украиной все спокойно – нет ни одной фуры.

На белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых популярных и загруженных пунктов пропуска - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). Из-за работ по реконструкции, которая завершится только в 2023 году, его пропускная способность упала вдвое.

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