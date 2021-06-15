ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очереди на границе: более 1,2 тысячи фур ждут въезда в страны ЕС

15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Более 1,2 тысячи большегрузов ожидают въезда в страны Европейского союза из Беларуси, такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

На белорусско-литовском направлении самые длинные очереди. В "Видзах" и "Котловке" въезда ждут по 20 авто, в "Каменном логе" - 150 фур, в "Бенякони" - 260 машин, а "Привалке" - 270.

Немного получше ситуация у польских пунктов пропуска: въезд ожидают более 310 фур. В "Брузгах" - 170 большегрузов, в "Берестовице" - 80 машин, в "Козловичах" - 60.

На въезд в Латвию стоят более 200 машин: около 70 в "Григоровщине" и 130 в "Урбанах".

На границе с Украиной все спокойно – нет ни одной фуры.

На белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых популярных и загруженных пунктов пропуска - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). Из-за работ по реконструкции, которая завершится только в 2023 году, его пропускная способность упала вдвое.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые протяженные очереди наблюдаются в литовских пунктах пропуска – более 720 большегрузов, а вот на въезд в Украину нет ни одного грузовика.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ждать ли прорыва? Мартынов о предстоящей встрече Путина и Байдена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by