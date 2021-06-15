ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ждать ли прорыва? Мартынов о предстоящей встрече Путина и Байдена

15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Мартынов о предстоящей встрече Путина и Байдена

Саммит G7 в Великобритании, саммит США – ЕС в Брюсселе и, наконец, предстоящая встреча  президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена 16 июня в Женеве дают повод для обильных комментариев политических экспертов и прогнозов аналитиков. Будет ли положено начало новому переделу мира на сферы влияния, будут ли сделаны шаги по нормализации отношений США и России, либо американская сторона попытается каким-то образом использовать белорусский кейс для торга в части решения своих геополитических и внутренних проблем? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился известный российский политический эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. 

POOL
Искать компромисс между США и РФ призывает Владимир Путин

"Хочется верить, что это будет началом полноразмерного диалога в условиях беспрецедентно низкого уровня российско-американских отношений, и отношений России и коллективного Запада. Надеемся, что Байден, как парламентер или представитель западных сообществ, в ходе переговоров с Путиным побеспокоится о договоренностях в отношении политических "красных линий", чтобы эти линии не пересекались, а всегда были параллельными", – полагает собеседник Sputnik.

По словам Мартынова, история с самолетом Ryanair и блогером Протасевичем была затеяна Западом для того, чтобы был отработан беспроигрышный, по их мнению, ход, когда при необходимости восстановления диалога с Россией (которую ругать не с руки), была бы использована белорусская карта в виде некого громоотвода. 

Комментарий директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прорывных решений не будет, но могут быть обозначены некие "красные линии" – о возможных договоренностях лидеров России и США в Швейцарии рассуждает эксперт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Класковский: Про образчик аморальной пропаганды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by