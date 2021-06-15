Стало известно, как Меган Маркл чувствует себя после вторых родов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Близкий друг жены принца Гарри Меган Маркл рассказал, как она чувствует себя после рождения дочери: детали будней герцогини попали в таблоиды.

Меган и Гарри снова стали родителями в начале лета. Мятежники обнародовали эту новость только через несколько дней и с радостью сообщили имя девочки - Лилибет Диана. Пара отказалась показывать новорожденную и ушла в декрет , заставив фанатов и дальше изнывать от нетерпения и любопытства.

Пока Маркл и Гарри наслаждаются общением с маленькой Лили, они вряд ли расскажут о своих родительских буднях. Вот почему друг Меган решил раскрыть информацию о ее самочувствии после родов.

По словам близкого источника, экс-актриса быстро пришла в себя и уже самостоятельно выгуливает собак и занимается собой. Но все это только благодаря принцу.

"Гарри быстро привыкает к роли отца двоих детей и с радостью занимается с Арчи, давая Мег возможность выдохнуть", - отметил инсайдер в разговоре с изданием In Touch.

Внук королевы самостоятельно собирает свежие фрукты и овощи в саду и готовит любимой свежевыжатый сок или смузи. Также он постоянно находится возле старшего сына, пока тот плавает в бассейне или играет.

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