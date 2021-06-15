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Стало известно, как Меган Маркл чувствует себя после вторых родов
15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Близкий друг жены принца Гарри Меган Маркл рассказал, как она чувствует себя после рождения дочери: детали будней герцогини попали в таблоиды.
Меган и Гарри снова стали родителями в начале лета. Мятежники обнародовали эту новость только через несколько дней и с радостью сообщили
Пока Маркл и Гарри наслаждаются общением с маленькой Лили, они вряд ли расскажут о своих родительских буднях. Вот почему друг Меган решил раскрыть информацию о ее самочувствии после родов.
По словам близкого источника, экс-актриса быстро пришла в себя и уже самостоятельно выгуливает собак и занимается собой. Но все это только благодаря принцу.
"Гарри быстро привыкает к роли отца двоих детей и с радостью занимается с Арчи, давая Мег возможность выдохнуть", - отметил инсайдер в разговоре с изданием In Touch.
Внук королевы самостоятельно собирает свежие фрукты и овощи в саду и готовит любимой свежевыжатый сок или смузи. Также он постоянно находится возле старшего сына, пока тот плавает в бассейне или играет.
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По словам близкого друга, мятежная экс-актриса практически адаптировалась к новой роли, но только благодаря своему мужу.
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