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В омут с головой: страстные поцелуи Лопес и Аффлека попали в сеть
15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек подтвердили свой роман: пару подловили за страстными поцелуями за ужином в Малибу.
Голливудские экс-возлюбленные с каждым новым выходом на публику доказывают, что не просто
Лопес и Аффлека подловили за страстными поцелуями в Малибу на юбилее старшей сестры поп-певицы - Линды.
По словам очевидцев, влюбленные звезды не могли оторвать глаз друг от друга и выглядели абсолютно счастливыми. То, что Аффлека пригласили на семейный праздник уже не удивляет фанатов: мама Джен обожает будущего зятя и даже
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Если до этого поклонники не до конца верили в воссоединение Беннифер, у папарацци появились новые неопровержимые доказательства.
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