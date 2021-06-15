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В омут с головой: страстные поцелуи Лопес и Аффлека попали в сеть

15.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек подтвердили свой роман: пару подловили за страстными поцелуями за ужином в Малибу.

Голливудские экс-возлюбленные с каждым новым выходом на публику доказывают, что не просто вошли в ту же реку, но и окунулись в нее с головой. Поп-звезда и актер проводят все время вместе и просто не могут надышаться в обществе друг друга, о чем свидетельствуют новые снимки от папарацци.

Лопес и Аффлека подловили за страстными поцелуями в Малибу на юбилее старшей сестры поп-певицы - Линды.

По словам очевидцев, влюбленные звезды не могли оторвать глаз друг от друга и выглядели абсолютно счастливыми. То, что Аффлека пригласили на семейный праздник уже не удивляет фанатов: мама Джен обожает будущего зятя и даже сходила с ним в казино в Лас-Вегасе.

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Если до этого поклонники не до конца верили в воссоединение Беннифер, у папарацци появились новые неопровержимые доказательства.
 
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