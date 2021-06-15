Как изменились цены

Цены производителей промышленной продукции в мае по отношению к апрелю 2021 года выросли на 1,8%, по сравнению с декабрем 2020 года — на 7,8%, следует из данных Белстата.



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На инвестиционные товары цены увеличились на 1,6 и 6,7% соответственно, на промежуточные — на 5,1 и 12%, на потребительские — на 0,4 и 3,3%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в мае по сравнению с апрелем выросли на 1,3% (с декабрем 2020 года — на 8,3%), в том числе в растениеводстве — снизились на 0,8% (выросли на 12,4%), животноводстве — выросли на 1,9% (на 7,2%).

В строительстве в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 1,1%, с декабрем 2020 года — на 4,5%. Цены на строительно-монтажные работы увеличились на 3,2 и 5,9% соответственно, машины и оборудование — снизились на 1% и выросли на 0,7%, прочие работы и затраты — снизились на 2,6% и выросли на 3,1% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,4%, с декабрем 2020 года — на 4,7%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае по сравнению с апрелем 2021 года не изменились, с декабрем 2020 года — выросли на 0,1%.

Как сообщалось, потребительские цены в мае по сравнению с апрелем увеличились на 0,6%, с декабрем 2020-го — на 5,2%.

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