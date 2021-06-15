ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент США назвал условия вступления Украины в НАТО

15.06.2021 09:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По словам президента США Джо Байдена, вооруженное вторжение России в Украину не исключает возможности вступления Украины НАТО, однако Киев должен выполнить ряд условий.

Президент США назвал условия вступления Украины в НАТО

Это «зависит от того, соответствуют ли она критериям. Дело в том, что Украине еще предстоит ликвидировать коррупцию. Она должны соответствовать другим критериям, чтобы получить План действий по членству», – заявил Байден, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Вместе с тем он заверил, что альянс «сделает все возможное, чтобы Украина смогла и дальше сопротивляться агрессии России».

Байден подчеркнул, что решение о вступлении той или иной страны в НАТО (в том числе и Украины) зависит не только от США, а от всех членов организации, пишет «ГА».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента США Джо Байдена, вооруженное вторжение России в Украину не исключает возможности вступления Украины НАТО, однако Киев должен выполнить ряд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обложка дня. Испытание санкциями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by