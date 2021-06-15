Класковский: Про образчик аморальной пропаганды

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о пресс-конференции под эгидой МИДа с участием Романа Протасевича.

– Белорусские власти пытаются пиар-методами исправить ту скверную ситуацию, в которую попали после скандальной посадки в Минске самолета Ryanair, – пишет Александр Класковский. – На пресс-конференцию под эгидой МИДа в Национальный пресс-центр 14 июня пригласили и журналистов независимых СМИ, ее транслировали в онлайне (просто разгул гласности!).

А коронкой мероприятия, по замыслу властей, видимо, должно было стать участие Романа Протасевича, задержанного после той самой посадки и попавшего в следственный изолятор КГБ.

Власти полагают, что пойманный блогер, который признал вину и артикулирует некие якобы разоблачительные вещи, — это мощный пиаровский козырь.

Но в обществе и за рубежом Протасевича, бывшего редактора телеграм-канала, попортившего немало крови большому белорусскому начальству, многие воспринимают как жертву, которую жестокие обстоятельства вынуждают делать те или иные публичные заявления.

Его показы широкой публике называют пыткой перед телекамерами, допросом перед миллионами белорусов и т.п.

Некоторые независимые медиа принципиально отказываются цитировать заявления Протасевича, чтобы таким образом не подыгрывать-де государственной пропаганде. Зарубежные дипломаты, журналисты Би-би-си по моральным соображениям ушли с пресс-конференции 14 июня.

Проблема властей в том, что они не ощущают тех моральных критериев, по которым и ситуацию с Протасевичем, и действия белорусского режима в целом оценивают как многие соотечественники, так и демократически мыслящее зарубежье.

Судя по реакции соцсетей, белорусы, которым в принципе не по нраву нынешний режим, восприняли это мероприятие как очередной образчик аморальной пропаганды. Прозвучавшие на нем заявления могли воздействовать разве что на часть электорального болота да вызывать солидарность тех, кто и так за Лукашенко и его политику.

И в целом пиар белорусских властей (при том что на пресс-конференции 14 июня наверняка звучали и резонные вещи) пробуксовывает в немалой степени по той причине, что доверие к ним и внутри страны, и за рубежом слишком низко. Уж очень много дров наломано, особенно за последний год, уж слишком часто большое белорусское начальство ловили на, скажем мягко, неискренности.

И потом, ведь критически мыслящей публике понятно, что всеми этими пиар-усилиями верхушка политического режима пытается подменить повестку дня, сбить фокус общественного внимания, уйти от разговора о причинах политического кризиса (и в частности тех же санкций). Вот запустим, мол, на прессуху Протасевича — и пусть народ обсуждает потом грязное белье «беглых», как называет белорусское начальство вытесненных за рубеж политических противников.

Однако, как показывают независимые исследования, значительная часть белорусов не ведется на пропагандистские штучки, не снимает своих требований к властям (освобождение политзаключенных, переговоры с оппонентами и пр.) и по-прежнему хочет перемен, в том числе ухода Лукашенко.