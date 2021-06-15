Фотофакт: Находчивая минчанка выращивает картошку прямо во дворе многоэтажки





цитирует женщину onliner.by у себя в телеграме: Вот как комментирует это она сама,женщину onliner.by у себя в телеграме:

«Соседи хорошо относятся, помогают сажать и копать, перегной приносят, удобрения. Урожай получается хороший. Помимо картошки, у меня там и чеснок, и земляника, и даже смородина».

Фото: t.me/onlinerby



