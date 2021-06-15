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Фотофакт: Находчивая минчанка выращивает картошку прямо во дворе многоэтажки
Источник материала: Партизан
Она говорит, что ей это нравится и никто из соседей не против.
Вот как комментирует это она сама,
«Соседи хорошо относятся, помогают сажать и копать, перегной приносят, удобрения. Урожай получается хороший. Помимо картошки, у меня там и чеснок, и земляника, и даже смородина».
Фото: t.me/onlinerby
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Она говорит, что ей это нравится и никто из соседей не против.
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