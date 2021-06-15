Самые эффективные упражнения для похудения и хорошего самочувствия! А вы знаете о них? Проверьте!

Источник материала: ОНТ

Есть проверенные способы почувствовать прилив сил с помощью некоторых упражнений. Мы собрали несколько – выбирайте на свой вкус! Желаем энергичного дня!

После выполнения этого упражнения вы почувствуете тонус мышц уже через несколько секунд. Отжимания, приседания и прыжки – все необходимое, чтобы избавиться от лишнего. Берпи придумали американские учёные как тест на физическое развитие военнослужащих. А сейчас оно входит в программы тренировок для пожарных, спецподразделений и профессиональных спортсменов.

Приседание с выпрыгиванием поможет привести в тонус мышцы бедер, ягодиц, пресса, а также укрепить сердечную мышцу. Его вы можете выполнять по принципу табаты. Например, выпрыгивать по 20 сек. в 8 подходов, между которыми 10 сек. отдыха. При выборе кроссовок для этого упражнения предпочтение отдайте спортивной обуви с амортизирующей подошвой, способной эффективно поглощать удары.

Учёные университета Висконсина выяснили, что при махах гирей сжигается более 20 ккал в мин., если работать не менее 20 мин. Также можно не ограничиваться одними махами, а включить, например, приседания и подъёмы гири над головой. Но при работе с инвентарем большого веса махи выполняйте двумя руками. Это сделает нагрузку более равномерной.

Бег по лестнице очень энергозатратен, поэтому многие используют этот способ для похудения. Но тренировка на лестнице – слишком высокая нагрузка для неподготовленного человека. Поэтому начинать занятия на ступеньках лучше с ходьбы. Это поможет подготовить организм к нагрузкам и снизить риск травм. Ходите по лестнице, наступая на каждую ступеньку или перешагивая через одну.

Упражнение «альпинист» отлично задействует мышцы пресса, бедер, ягодиц, а также мышцы плечевого пояса. Несколько подходов по 50 повторений во время просмотра телевизора. Но выполнять «альпиниста» в течение минуты или двух – настоящее испытание. Поэтому лучше совместите это упражнение с прыжками или выпадами.

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