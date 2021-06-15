В каких случаях подвернутый рукав выглядит неопрятно, а платок прибавляет возраст?

Источник материала: ОНТ

Смотрите несколько подсказок, которые помогут вам выглядеть стройнее.

Говорят, что подвёрнутый рукав с точки зрения психологии означает, что вы открыты миру. Но иногда такой приём может сделать образ неопрятным и даже накинуть пару кило. Подворачивать можно только в том случае, если ткань верхнего изделия тонкая и не будет сворачиваться в плотный и грубый подклад.

Это же касается подворотов на брюках. Во-первых, слишком высокие подвороты укорачивают ноги, а во-вторых не слишком узкие лодыжки покажутся еще больше. Кстати, сейчас актуальны брюки и джинсы, которые закрывают косточку на ноге.

«Добавьте к своему образу шарф или платок». Иногда это действительно смотрится неплохо, но здесь необходимо понимать, какой именно платок набросить, чтобы вместе с ним не накинуть себе пару лет.

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