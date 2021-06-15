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«Гродно Азот» готовится к строительству нового цеха
Источник материала: ОНТГродно Азот» готовится к строительству нового цеха" class="one-news__figure-img">
На белорусском промышленном гиганте – «Гродно Азот» – начали готовиться к строительству нового цеха – участка по производству карбамида.
Площадка позволит переработать дополнительные объемы, которые появятся после реконструкции цехов по производству аммиака.
Сейчас готовится отчёт о влиянии на окружающую среду. К концу лета его опубликуют и объявят общественные обсуждения. Окончательное решение должны принять в ноябре.
По программе развития до 2030 года на химическом предприятии будет идти модернизация, а параллельно с ней – строительство нового азотного комплекса. Он увеличит мощности завода вдвое.
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На белорусском промышленном гиганте – «Гродно Азот» – начали готовиться к строительству нового цеха – участка по производству карбамида. Площадка позволит...
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