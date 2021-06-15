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«Гродно Азот» готовится к строительству нового цеха

15.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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На белорусском промышленном гиганте – «Гродно Азот» – начали готовиться к строительству нового цеха – участка по производству карбамида.

Площадка позволит переработать дополнительные объемы, которые появятся после реконструкции цехов по производству аммиака.

Сейчас готовится отчёт о влиянии на окружающую среду. К концу лета его опубликуют и объявят общественные обсуждения. Окончательное решение должны принять в ноябре.

По программе развития до 2030 года на химическом предприятии будет идти модернизация, а параллельно с ней – строительство нового азотного комплекса. Он увеличит мощности завода вдвое.

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Теги: Гродно
 
 
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На белорусском промышленном гиганте – «Гродно Азот» – начали готовиться к строительству нового цеха – участка по производству карбамида. Площадка позволит...
 
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