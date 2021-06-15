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Власти Германии пригрозили заблокировать Telegram
Источник материала: ОНТ
«Свобода слова в свободной Европе». Власти Германии пригрозили заблокировать Telegram, если компания откажется от сотрудничества с властями.
Министерство юстиции требует, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание и активно делился данными.
Пока же сервису обмена сообщениями грозит штраф в 55 млн евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государством и распространения контента, нарушающего законы.
Другие соцсети в Германии – Facebook, YouTube и Twitter – обязательно удаляют любой незаконный контент.
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«Свобода слова в свободной Европе». Власти Германии пригрозили заблокировать Telegram, если компания откажется от сотрудничества с властями. Министерство юстиции...
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