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Власти Германии пригрозили заблокировать Telegram

15.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Германии пригрозили заблокировать Telegram

«Свобода слова в свободной Европе». Власти Германии пригрозили заблокировать Telegram, если компания откажется от сотрудничества с властями.

Министерство юстиции требует, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание и активно делился данными.

Пока же сервису обмена сообщениями грозит штраф в 55 млн евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государством и распространения контента, нарушающего законы.

Другие соцсети в Германии – Facebook, YouTube и Twitter – обязательно удаляют любой незаконный контент.

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«Свобода слова в свободной Европе». Власти Германии пригрозили заблокировать Telegram, если компания откажется от сотрудничества с властями. Министерство юстиции...
 
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