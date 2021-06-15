Гороскоп на 16 июня: приятные сюрпризы у Козерогов, вероятность конфликта у Скорпионов

Источник материала: ОНТ

Овнам звезды советуют избегать конфликтов с детьми и любимыми. Удачными будут семейные и домашние дела, отдых и спортивные занятия. Перегрузки чреваты нервным срывом.

Тельцам не следует доверять малознакомым людям. Для вас могут открыться заманчивые перспективы. Будет много встреч и обнадеживающих переговоров.

Звезды рекомендуют Близнецам надеяться только на свои силы. Встреча, которая может произойти, обернется долговременными любовными отношениями.

Раки начнут активно претворять свои планы в жизнь. Если вы будете работать в команде, то сможете сделать гораздо больше. Коллеги помогут вам избежать ненужных ошибок.

У Львов горячая пора. Аврал на работе потребует от вас значительных физических и умственных ресурсов. Не предъявляйте повышенных требований к партнерам.

Звезды предлагают Девам разобраться в своих чувствах и настроиться на позитив. Интересные идеи станут источником вдохновения. Не ищите виноватых в своих проблемах.

Благоприятный день у Весов. Вы с успехом реализуете творческие замыслы и дела, связанные с благоустройством дома. Гармония в семье добавит душевного комфорта.

Вероятность острого конфликта с незнакомыми людьми негативно отразится на настроении Скорпионов. Постарайтесь на время забыть о жизненных неурядицах.

Звезды советуют Стрельцам быть бдительными в финансовых вопросах и держаться подальше от людей, которые предлагают заработать легкие деньги.

Приятные сюрпризы преподнесут Козерогам друзья и родные. Новое знакомство окажется для вас весьма перспективным. Будьте осторожными и не теряйте голову от успеха.

У Водолеев не исключены мелкие недоразумения и резкая смена настроения. Непорядочность в партнерских отношениях чревата разочарованием и несбывшимися ожиданиями.

Энергетически мощный день у Рыб. Нестандартный подход к делу станет залогом успеха в любом деле. Чем активнее вы проведете время, тем лучше будете себя чувствовать.

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