ДИЛИНС-М: надежность и качество на рынке чистящих и моющих средств

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Вот уже более 20 лет на рынке чистящих и моющих средств представлена такая компания, как ООО "ДИЛИНС-М". За это время организация зарекомендовала себя, как надежный поставщик, и обзавелась своими собственными производственными и административными площадками. У "ДИЛИНС-М" есть свой автопарк и команда профессионалов.

Достижения "ДИЛИНС-М"

Организация создала свои торговые марки: "Дiсiп" и "ДилиДом". Продукция, которая выпускается под этими брендами, разнообразна:

• мыло (жидкое, антибактериальное, мыло-пена);

• моющие средства (для посуды, для удаления жира, для плит, универсальное);

• средства для избавления от накипи;

• средство от ржавчины;

• средство для очищения канализационных труб;

• кондиционер для белья;

• средство для очищения зеркальных поверхностей, окон;

• средство для чистки ковров, мягкой мебели;

• косметические средства (шампунь, гель для душа, крем для рук в виде геля, влажные салфетки).



Также "ДИЛИНС-М" выступает в качестве дистрибьютера производителей, популярных в Европе: именно благодаря "ДИЛИНС-М" жители Беларуси смогли открыть для себя торговую марку "TORK", под которой выпускаются различные бумажно-гигиенические средства высокого качества. Кроме того, "ДИЛИНС-М" занимается распространением товаров от фирмы "Stella Pack", которая производит средства для уборки по дому. Вся продукция только фирменная, что гарантирует ее качество, "ДИЛИНС-М" не занимается "серым импортом".

Преимущества компании

"ДИЛИНС-М" обеспечивает широкий ассортимент средств бытовой химии и грамотную логистику, что делает доставку товаров быстрой и удобной во всех регионах Республики Беларусь. Также предусмотрена возможность самовывоза со склада.

Клиенты компании могут протестировать приобретаемую продукцию. "ДИЛИНС-М" прислушивается к пожеланиям своих покупателей и оперативно решает все возникающие вопросы. Каждый из клиентов получает персонального менеджера, который нацелен на то, чтобы обслуживание было качественным.

"ДИЛИНС-М" ценит гибкую ценовую политику. Компания регулярно проводит акции, на определенные группы товаров предоставляется система скидок.

Без сомнения, "ДИЛИНС-М" можно назвать одним из самых крупных и надежных поставщиков бытовой химии, уборочного инвентаря, средств индивидуальной защиты, мешков для мусора и многого другого в Беларуси.