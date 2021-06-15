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Седокова показала, как изменилась из-за болезни, и шокировала всех
15.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Анна Седокова заставила поклонников волноваться: звезда показала, как изменилась из-за неожиданной болезни.
Седокова улетела отдыхать в Грецию вместе с молодым супругом. На Миконосе у певицы началась крапивница, после чего на ее теле появились страшные волдыри. После этого певица спросила у фолловеров в Instagram, стоит ли ей показывать себя во время болезни и получила утвердительный ответ.
Седокова прислушалась к мнению инста-экспертов и показала, как изменилась во время болезни: новые снимки певицы ужаснули поклонников.
"Лицо опухает, зато губы как после уколов. Еще подбородок опухает и овал лица вытягивается. Одни бонусы", – весело заметила звезда в сторис.
Анна отказалась от лекарств и позволила организму самостоятельно бороться с недугом. Но из-за этого звезда начала задыхаться – у нее начался отек квинке. Тогда супруг певицы Янис Тимма решил спасти возлюбленную и поставил ей укол, после чего по словам певицы, "ощущение 1000 пластических операций на лице" начало уходить.
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Экс-солистка группы "ВИА Гра" призналась, что во время отпуска в Греции подхватила "страшную крапивницу".
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