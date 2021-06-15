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Седокова показала, как изменилась из-за болезни, и шокировала всех

15.06.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Анна Седокова заставила поклонников волноваться: звезда показала, как изменилась из-за неожиданной болезни.

Седокова улетела отдыхать в Грецию вместе с молодым супругом. На Миконосе у певицы началась крапивница, после чего на ее теле появились страшные волдыри. После этого певица спросила у фолловеров в Instagram, стоит ли ей показывать себя во время болезни и получила утвердительный ответ.

Седокова прислушалась к мнению инста-экспертов и показала, как изменилась во время болезни: новые снимки певицы ужаснули поклонников.

"Лицо опухает, зато губы как после уколов. Еще подбородок опухает и овал лица вытягивается. Одни бонусы", – весело заметила звезда в сторис.

Анна отказалась от лекарств и позволила организму самостоятельно бороться с недугом. Но из-за этого звезда начала задыхаться – у нее начался отек квинке. Тогда супруг певицы Янис Тимма решил спасти возлюбленную и поставил ей укол, после чего по словам певицы, "ощущение 1000 пластических операций на лице" начало уходить. 

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Экс-солистка группы "ВИА Гра" призналась, что во время отпуска в Греции подхватила "страшную крапивницу".
 
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