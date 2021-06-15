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Почему растут цены на нефть
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» растут утром во вторник. Происходит это на фоне снижения перспектив достижения в ближайшее время соглашения по иранской ядерной программе.
По данным электронных торгов на 09:10 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
По мнению S&P Global Platts, переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов, которые должны пройти в Иране 18 июня. В то же время аналитики ING полагают, что «если обсуждения затянутся, есть вероятность, что новое правительство займет другую позицию в переговорах, что может еще больше отсрочить достижение соглашения».
Как пишет
Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.
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Мировые цены на «черное золото» растут утром во вторник. Происходит это на фоне снижения перспектив достижения в ближайшее время соглашения по иранской ядерной...
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