Почему растут цены на нефть

Мировые цены на «черное золото» растут утром во вторник. Происходит это на фоне снижения перспектив достижения в ближайшее время соглашения по иранской ядерной программе.



Фото с сайта aa.com.tr

По данным электронных торгов на 09:10 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 73,15 доллара за баррель;

WTI — 71,15 доллара за баррель.

По мнению S&P Global Platts, переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов, которые должны пройти в Иране 18 июня. В то же время аналитики ING полагают, что «если обсуждения затянутся, есть вероятность, что новое правительство займет другую позицию в переговорах, что может еще больше отсрочить достижение соглашения».

Как пишет investing.com , эксперты ожидают, что иранцы увеличат экспорт с сегодняшних 2,4 млн до 2,6 млн баррелей в сутки в III квартале и до 3 млн баррелей в сутки в IV квартале. Однако, если переговоры растянутся на второе полугодие, эти поставки находятся под вопросом.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.