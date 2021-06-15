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Доктор политических наук: «Машина в конечном счете заломает их самих»

15.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Научный сотрудник университетского колледжа Лондона – о репрессиях и политическом терроре.

– Есть определенный уровень, когда репрессии перерастают в террор, – поясняет Владимир Пастухов на Эхе Москвы. – До какого-то момента это называется репрессиями, после какого-то момента это называется политикой террора.

В чем разница между политикой репрессий и политикой террора? Для человека со стороны это всего лишь игра слов. Но если вдуматься, разница колоссальная.

Репрессии – это управляемый процесс. Репрессии всегда разиваются в некотором коридоре, где есть бенефициар, есть некий заказчик, инициатор, который как бы направляет эти репрессии против, скажем так, таргетированных групп.

Когда репрессии перерастают в террор, это неуправляемая машина. То есть, это некий процесс, на который уже те, кто запустили террор, в общем и целом воздействовать не могут, потому что если они попытаются встать на его дороге, то эта машина в конечном счете заломает их самих.

 
 
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Научный сотрудник университетского колледжа Лондона – о репрессиях и политическом терроре.
 
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