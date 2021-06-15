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Нацбанк РБ запустил тест-версию портала "Регистрация валютных договоров"

15.06.2021 09:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В целях реализации положений новой редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле", направленной на либерализацию валютных отношений и упрощение порядка проведения валютных операций,

Национальный банк Беларуси сообщил о запуске портала "Регистрация валютных договоров", позволяющего в тестовом режиме осуществить регистрацию валютных договоров, сообщила пресс-служба регулятора.

Как сообщалось, с 9 июля 2021 года вводится в действие система валютного мониторинга Национального банка, одной из основных составляющих функционирования которой является регистрация валютных договоров на веб-портале.

«С указанной даты резидентам Республики Беларусь необходимо будет регистрировать на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка, валютные договоры, заключенные c нерезидентами. Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин для физических лиц и 4000 базовых величин для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - напоминает регулятор.

В настоящее время пользователи веб-портала могут создать личный кабинет, а также в тестовом режиме осуществить регистрацию валютных договоров.

«В преддверии 9 июля 2021 г. введенные данные по договорам будут удалены, но при этом сохранятся созданные на веб-портале личные кабинеты пользователей с соответствующими настройками», - отмечается в сообщении.

С 9 июля 2021 года для физических лиц отменяется разрешительный порядок проведения валютных операций, связанных с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом, и т. д.). Для юридических лиц отменяется разрешительный порядок открытия счетов за пределами страны, а также необходимость регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, в банке.

 
 
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В целях реализации положений новой редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле", направленной на...
 
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