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Елизавета II назвала причины отказа от престола
Источник материала: Партизан
Королева Великобритании Елизавета II назвала две причины, по которым она могла бы отказаться от престола. Об этом сообщил биограф Мэтью Деннисон (Matthew Dennison), слова которого передает Daily Star, пишет
Исследователь отметил, что королева обсудила возможность отказа от королевских полномочий со своей кузиной Маргарет Роудс.
По его словам, Елизавета II заявила в письме родственнице, что оставит престол только в случае инсульта или болезни Альцгеймера.
Деннисон также выразил уверенность в том, что королева будет исполнять свои полномочия всю жизнь. Другие эксперты разделяют его позицию.
Королевский историк Хьюго Викерс подчеркнул, что у Елизаветы II отличное здоровье, и понадеялся, что она останется на британском престоле как можно дольше.
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Королева Великобритании Елизавета II назвала две причины, по которым она могла бы отказаться от престола. Об этом сообщил биограф Мэтью Деннисон (Matthew Dennison), слова...
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