Олег Трусов о о Дне народного единства: Это единение со слезами на глазах









По словам Трусова, именно с 17 сентября 1939 года, по сути, началось масштабное отделение кусков от Западной Беларуси, в результате чего от нее почти ничего не осталось. Речь идет о том, что 17-го сентября 1939 года была реализована секретная деталь пакта Молотова-Риббентропа, который был подписан еще в августе 1939 года.





“По этому договору СССР и фашистская Германия разделили Европу на сферы влияния, и Гитлер напал на Польшу, зная, что СССР не только не будет помогать полякам, но и поможет Гитлеру разделить Польшу”, - сказал Трусов.





Затем, 17 сентября 1939 года правительство Польши уехало в Румынию, и тогда советские войска начали наступление на Польшу, перейдя территорию Западной Беларуси и Украины. “К этому времени Германия уже заняла Брест и Кобрин, в Бресте даже провели парад: советский флаг, фашистский флаг, советские танки, фашистские танки…”, - рассказал Олег Трусов.





И с точки зрения историка дата 17 сентября может вызывать только грусть. “Я бы сказал, это единение со слезами на глазах, потому что от Западной Беларуси после 17 сентября осталось намного меньше территории. И только осенью 40-го года этот праздник в БССР праздновали, а потом его спрятали, чтобы в начале с буржуазной, а потом с коммунистической Польшей не было конфликтов. Единственное, что в 40-м году успели сделать - назвать улицы 17-е сентября, и они есть до сих пор”, - напомнил факты из истории Трусов.





В том числе и для Польши, напомнил Трусов, 17-е сентября 1939 года стало началом национальной катастрофы. “Это для них национальная катастрофа, поскольку поляки никогда не ожидали, что получат удар с востока. В свое время Польша и СССР заключили пакт о ненападении, и Сталин даже старался не нарушать его”, - сказал Трусов.





С другой стороны, отметил историк, события 1939 года привели к ликвидации Рижского договора, в результате которого Украина и Беларусь были разделены. “Белорусов тогда даже не приглашали в Ригу, а украинцы присутствовали. Червяков хотел, но его не пустили. Против раздела Беларуси тогда выступили все, ни одна партия не поддержала, тем более, что предлагалось и Минск отдать полякам, но поляки сами не захотели”, - сказал Трусов.

Историю надо знать, выбирая поводы для праздников, хотя устанавливать “свои” даты при смене власти в государстве - явление нормальное и распространенное, отметил Трусов. “Это явление характерно для всего мира. Возьмем Польшу: пришла партия “ПиС” и кое-какие изменения в историю Польши сделала - переписала историю Польши, она не такая как при Квасьневском. Или вот был Трамп - у него было одно отношение к американской истории, а пришел Байден - вернули то, что было до Трампа. Другое дело, в демократических странах не делают такие праздники на злобу дня”, - пояснил Трусов.





Тем не менее, в любой стране есть праздник, с которого начинается ее независимость. Во Франции - штурм Бастилии, в Беларуси - 25 марта 1918 года, когда впервые было образовано белорусское государство, сказал Трусов о том, что и когда по-настоящему могли бы праздновать белорусы.





“Впервые белорусы собрались на свой съезд и сказали, мы хотим быть независимыми. Это главный праздник, остальные должны быть религиозные и связанные с национальными традициями”, - заявил Трусов, подчеркнув, что брать в основу праздника даты битв или конфликтов с соседними государствами - это чревато.



