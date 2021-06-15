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Лукашенко использует Протасевича как трофей
Источник материала: Партизан
Появление оппозиционного белорусского журналиста и политзаключенного Романа Протасевича на брифинге представителей власти в Минске похоже на его "интервью" на государственном канале Беларуси.
Об этом заявил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка,
По словам Вячорки, считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко "использует Романа как трофей". Советник Тихановской подчеркнул, что то, что на этой пресс-конференции у Протасевича не связаны руки и он свободно говорит, не означает, что он перестал быть заложником.
Вячорка против обсуждения всего, что говорил оппозиционер, так как считает это словами под давлением. Он считает, что обсуждать все заявления Протасевича можно лишь тогда, когда он будет на свободе.
Советник Тихановской добавил, что сейчас прорабатываются возможные версии и процедуры, как привлечь к ответственности за угон самолета через жалобу от имени родителей Протасевича. В частности, оппозиция уже работает с Ирландией и Польшей, чтобы возбудить уголовное дело против режима Лукашенко за угон самолета.
Протасевич на пресс-конференции заявил, что считает "настоящими заложниками ситуации" своих родителей и задержанную вместе с ним девушку Софию Сапегу, а также сказал, что торга со следствием у него не было.
Некоторые иностранные дипломаты и журналисты BBC вышли из зала, где проходила пресс-конференция, отказавшись принимать участие в мероприятии, на котором задержанный журналист находился не по своей воле и под давлением,
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Появление оппозиционного белорусского журналиста и политзаключенного Романа Протасевича на брифинге представителей власти в Минске похоже на его "интервью" на...
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